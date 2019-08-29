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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

29 Ağustos 2019 Perşembe 14:27
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 507 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 352 bin 677 lira 25 kuruş oldu. Bu rakam salı günü 5 milyon 43 bin 898 lira 75 kuruşolarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 507 lira 82 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 873 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 553 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise bin 462 lira 59 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 112 milyon 460 bin 63 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 110 milyon 160 bin 860 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 14:27
  1. Doğal Gaz
  2. enerji
  3. spot

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