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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 486 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:08
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 486 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 46 bin 557 lira oldu. Bu rakam, cumartesi günü 2 milyon 466 bin 673 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 486 lira 40 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 50 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 530 lira 99 kuruş, satış fiyatı ise bin 441 lira 81 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 130 milyon 665 bin 564 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 127 milyon 164 bin 25 metreküp olarak kayıtlara geçti.

 

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:08
  1. Enerji Piyasaları İşletme AŞ
  2. spot elektrik

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