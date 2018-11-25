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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

25 Kasım 2018 Pazar 14:06
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 478 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 702 bin 638 lira oldu. Bu rakam, cuma günü 6 milyon 156 bin 185 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 478 lira 80 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 233 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 523 lira 16 kuruş, satış fiyatı ise bin 434 lira 44 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 174 milyon 471 bin 203 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 171 milyon 295 bin 502 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 14:06
  1. Doğal gaz Fiyatları
  2. doğalgaz
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