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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

22 Kasım 2018 Perşembe 14:20
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 473 lira 76 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 198 bin 925 lira oldu. Bu rakam, pazartesi günü 4 milyon 896 bin 388 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 473 lira 76 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 326 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 517 lira 97 kuruş, satış fiyatı ise bin 429 lira 55 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 171 milyon 793 bin 236 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 171 milyon 664 bin 355 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 14:20
  1. Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ)
  2. spot piyasada doğalgaz fiyatları

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