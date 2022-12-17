Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 40 milyon 229 bin 628 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün hacmi 3 milyon 719 bin 990 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 184 lira 37 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 97 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 19 bin 759 lira 90 kuruş, satış fiyatı ise 18 bin 608 lira 84 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 172 milyon 136 bin 366 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 170 milyon 200 bin 891 metreküp olarak kayıtlara geçti.