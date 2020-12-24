  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-12-24 14:41:04 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1300 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 995 bin 438 lira oldu. Bu rakam salı günü 3 milyon 267 bin 914 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1300 lira 15 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 580 bin metreküp olarak tespit edildi. 

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1339 lira 15 kuruş, satış fiyatı ise 1261 lira 15 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 244 milyon 90 bin 220 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 242 milyon 587 bin 641 metreküp olarak kayda geçti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cüneyt Akman'dan Ayasofya Camii imamına skandal iftiralar: Selefi IŞİD'çi
Gündem

Cüneyt Akman'dan Ayasofya Camii imamına skandal iftiralar: Selefi IŞİD'çi

Tele 1 yayınında Müslümanların kutsalı dua ile alay eden ve konuğu Yımaz Özdil'e de bunun için fırsat veren Cüneyt Akman, Ayasofya-ı Kebir C..
Türk hackerlar terörist sevici Avrupa Birliği'ni salladı! Kınama gelince böyle cevap verdiler: Biz vurduk mu tam vururuz
Teknoloji

Türk hackerlar terörist sevici Avrupa Birliği'ni salladı! Kınama gelince böyle cevap verdiler: Biz vurduk mu tam vururuz

Terör örgütünü Avrupa'da besleyerek Türkiye düşmanlığını açıkça gösteren Avrupa Birliği, Türk hackerların siber operasyonuyla sallandı. Avru..
ABD’nin yaptırımları hızımızı kesemez!
Gündem

ABD’nin yaptırımları hızımızı kesemez!

ABD’nin yaptırım kararını Akit’e değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Alınan karar sadece Savunma Sanayi Ba..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay