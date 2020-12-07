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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-12-07 14:17:05 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1318 lira 15 kuruş olarak belirlendi. 

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 697 bin 952 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 4 milyon 320 bin 640 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1318 lira 15 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 807 bin metreküp olarak tespit edildi. 

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1357 lira 69 kuruş, satış fiyatı ise 1278 lira 61 kuruş olarak açıklandı. 

Türkiye'ye dün 185 milyon 7 bin 162 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 184 milyon 856 bin 835 metreküp olarak kayda geçti.

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