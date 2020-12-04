Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1319 lira 90 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 241 bin 145 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 4 milyon 215 bin 120 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1319 lira 90 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 969 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1359 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 1280 lira 30 kuruş olarak açıklandı. ​​​​​​​

Türkiye'ye dün 215 milyon 982 bin 742 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 215 milyon 924 bin 311 metreküp olarak kayda geçti.