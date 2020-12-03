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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-12-03 14:26:26 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1326 lira 86 kuruş olarak belirlendi. 

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 215 bin 120 lira oldu. Bu rakam salı günü 4 milyon 373 bin 414 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1326 lira 86 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 171 bin metreküp olarak tespit edildi. 

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1366 lira 61 kuruş, satış fiyatı ise 1287 lira 5 kuruş olarak açıklandı. ​​​​​​​

Türkiye'ye dün 222 milyon 618 bin 726 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 222 milyon 704 bin 927 metreküp olarak kayda geçti.

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