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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-11-05 14:09:09 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1418 lira 27 kuruş olarak belirlendi. 

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 975 bin 986 lira oldu. Bu rakam salı günü 12 milyon 803 bin 585 liraydı. 

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1418 lira 27 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 734 bin metreküp olarak tespit edildi. 

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1460 lira 82 kuruş, satış fiyatı ise 1375 lira 72 kuruş olarak açıklandı. 

Türkiye'ye dün 159 milyon 106 bin 613 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 158 milyon 513 bin 711 metreküp olarak kayda geçti.

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