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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-10-25 14:04:07 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1319 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 12 milyon 253 bin 846 lira oldu. Bu rakam cuma günü 18 milyon 524 bin 161 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1319 lira 48 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 9 milyon 282 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1359 lira 6 kuruş, satış fiyatı ise 1279 lira 90 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 122 milyon 427 bin 54 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 123 milyon 36 bin 441 metreküp olarak kayda geçti.

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