Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1333 lira 75 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 640 bin 524 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 3 milyon 476 bin 422 lira olarak gerçekleşmişti.



Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1333 lira 75 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 484 bin metreküp olarak tespit edildi.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1373 lira 76 kuruş, satış fiyatı ise 1293 lira 74 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 110 milyon 588 bin 809 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 110 milyon 52 bin 809 metreküp olarak kayıtlara geçti.









