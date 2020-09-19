Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1330 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 83 bin 872 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 3 milyon 898 bin 347 lira olarak gerçekleşmişti.



Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1330 lira 98 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 71 bin metreküp olarak tespit edildi.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1370 lira 91 kuruş, satış fiyatı ise 1291 lira 5 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 132 milyon 762 bin 630 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 132 milyon 870 bin 953 metreküp olarak kayıtlara geçti.