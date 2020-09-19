  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-09-19 14:02:39 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1330 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 83 bin 872 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 3 milyon 898 bin 347 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1330 lira 98 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 71 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1370 lira 91 kuruş, satış fiyatı ise 1291 lira 5 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 132 milyon 762 bin 630 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 132 milyon 870 bin 953 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Akar'dan Macron'a unutamayacağı cevap
Siyaset

Bakan Akar'dan Macron'a unutamayacağı cevap

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki gerilimi körükleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a anlayacağı dilden cevap verdi..
SP lideri Karamollaoğlu: Hilafeti Atatürk değil, AK Parti kaldırdı
Siyaset

SP lideri Karamollaoğlu: Hilafeti Atatürk değil, AK Parti kaldırdı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hilafet makamını Mustafa Kemal'in değil, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte AK ..
Bakan Akar'dan olay sözler: Boyu yetmez
Siyaset

Bakan Akar'dan olay sözler: Boyu yetmez

Milli Savunma Bakanı Akar, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi körükleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi.

Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı