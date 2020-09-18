  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-09-18 14:23:29 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1324 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 898 bin 347 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 5 milyon 381 bin 519 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1324 lira 38 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 941 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1364 lira 11 kuruş, satış fiyatı ise 1284 lira 55 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 132 milyon 109 bin 381 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 132 milyon 279 bin 514 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Vali Mason açıkladı, Kraliçe II. Elizabeth onayladı! Bölge bağımsız devlet oluyor
Dünya

Vali Mason açıkladı, Kraliçe II. Elizabeth onayladı! Bölge bağımsız devlet oluyor

Karayipler’de bir ülke olan Barbados’un Valisi Sandra Mason, bağımsız devlet olmak için İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'ten onay aldıkları..
Hain Can Dündar’ın İş Bankası’nın ‘Ballı kredisi' ile aldığı villalara nihayet el konuluyor
Gündem

Hain Can Dündar’ın İş Bankası’nın ‘Ballı kredisi' ile aldığı villalara nihayet el konuluyor

Yurtdışına kaçan vatan haini Can Dündar’ın Türkiye’deki mal varlığıyla ilgili düğmeye basıldı. Firari hain 15 gün içinde Türkiye’ye gelmezse..
Türkiye'den sert tepki: Sizin yetkiniz yok
Siyaset

Türkiye'den sert tepki: Sizin yetkiniz yok

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun deniz sınırlarına ilişkin kararlarına sert tepki gösterdi.

Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı