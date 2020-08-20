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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-08-20 14:07:25 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1310 lira 22 kuruş olarak belirlendi. 

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 12 milyon 130 bin 637 lira oldu. Bu rakam salı günü 5 milyon 553 bin 448 lira olarak gerçekleşmişti. 

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1310 lira 22 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 9 milyon 249 bin metreküp olarak tespit edildi. 

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1349 lira 53 kuruş, satış fiyatı ise 1270 lira 91 kuruş olarak açıklandı. 

Türkiye'ye dün 120 milyon 610 bin 477 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 119 milyon 572 bin 319 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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