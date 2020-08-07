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Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-08-07 14:21:03 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1395 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 21 milyon 702 bin 619 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 21 milyon 99 bin 504 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1395 lira 15 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 15 milyon 546 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1437 lira, satış fiyatı ise 1353 lira 30 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 111 milyon 117 bin 321 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 112 milyon 100 bin 255 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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