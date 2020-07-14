Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 1288 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 59 bin 720 lira oldu. Bu rakam pazar günü 2 milyon 842 bin 325 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 1288 lira 74 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 154 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1327 lira 40 kuruş, satış fiyatı ise 1250 lira olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 114 milyon 488 bin 382 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 111 milyon 940 bin 953 metreküp olarak kayıtlara geçti.



