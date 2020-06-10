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Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:09:03 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1460 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 14 milyon 262 bin 562 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 12 milyon 27 bin 967 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1460 lira 18 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 9 milyon 759 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1503 lira 99 kuruş, satış fiyatı ise 1416 lira 37 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 85 milyon 274 bin 738 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 86 milyon 183 bin 243 metreküp olarak kayıtlara geçti.


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