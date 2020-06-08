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Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-06-08 14:19:14 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1441 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 559 bin 434 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 10 milyon 120 bin 222 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1441 lira 49 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 884 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1484 lira 73 kuruş, satış fiyatı ise 1398 lira 25 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 57 milyon 774 bin 602 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 58 milyon 363 bin 903 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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