Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1464 lira 33 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 157 bin 53 lira oldu. Bu rakam pazar günü 2 milyon 308 bin 757 lira olarak gerçekleşmişti.



Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1464 lira 33 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 142 bin metreküp olarak tespit edildi.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1508 lira 26 kuruş, satış fiyatı ise 1420 lira 40 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 63 milyon 677 bin 184 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 63 milyon 955 bin 278 metreküp olarak kayıtlara geçti.