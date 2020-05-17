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Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-05-17 14:04:00 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İZMİR (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1468 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 916 bin 179 lira oldu. Bu rakam cuma günü 6 milyon 314 bin 910 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1468 lira 81 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 18 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1512 lira 87 kuruş, satış fiyatı ise 1424 lira 75 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 79 milyon 334 bin 215 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 79 milyon 100 bin 283 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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