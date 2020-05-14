Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1475 lira 62 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 861 bin 369 lira oldu. Bu rakam salı günü 5 milyon 649 bin 31 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1475 lira 62 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 971 bin metreküp olarak tespit edildi.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1519 lira 89 kuruş, satış fiyatı ise 1431 lira 35 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 89 milyon 551 bin 660 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 89 milyon 881 bin 298 metreküp olarak kayıtlara geçti.