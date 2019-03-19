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Spot doğal gaz piyasasında fiyatlar belli oldu

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 481 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

19 Mart 2019 Salı 14:30
Spot doğal gaz piyasasında fiyatlar belli oldu

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 581 bin 207 lira oldu. Bu rakam, pazar günü 3 milyon 46 bin 557 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 481 lira 36 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 419 bin metreküpe yaklaştı.

Arz edilen gaz miktarı 129 milyon

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 525 lira 8 kuruş, satış fiyatı ise bin 436 lira 92 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 126 milyon 949 bin 673 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 129 milyon 405 bin 139 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 14:30
  1. Enerji Piyasaları İşletme AŞ
  2. Spot doğal gaz piyasasında

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