Çukurova Belediyesi’nce bu yıl ikincisi düzenlenecek olan “Sporun Gülen Yüzü” turnuvası Adanaspor ve Adana Demirspor şöhretler karmasının gösteri maçıyla 6 Eylül Cuma günü başlayacak.

Geçen yıl Murat Yüksel onuruna düzenlenen turnuvanın bu yılki teması “Adanaspor Şehitleri Anısına ve Ali Hikmet Aydınoğlu (Coral Hoca) Onuruna” olarak belirlendi. Adanaspor ve Adana Demirspor’da forma giymiş şöhretlerin yer alacağı gösteri maçı 5 Ocak Stadı’nda 6 Eylül Cuma günü 17:45’te başlayacak. Gösteri maçına şöhretlerin yanı sıra Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de katılacak.

10 Eylül Salı günü başlayacak turnuva ise Yüzüncüyılspor-Seyhanspor maçı ile başlayacak. Açılış maçı saat 15:00’te başlayacak. Ardından saat 16:30’da Kuzey Adanaspor-Çukurovaspor maçı oynanacak. Galip takımlar 12 Eylül Perşembe günü saat 16:30’da şampiyonluk maçı için sahaya çıkarken ilk maçın mağlupları 15:00’te üçüncülük mücadelesi verecek. Maçlar Gençlik Stadı’nda oynanacak.

Sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu vurgulayan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, tüm sporseverleri gösteri maçını ve turnuva maçlarını izlemeye davet etti.

Adanaspor ve Adana Demirspor’un Adana’nın markaları olduğunu kaydeden Başkan Soner Çetin, “Tüm taraftarlar dostluk içinde gelsinler, tribündeki yerlerini alsınlar izlemeye doyamadıkları şöhretleri bir kaz daha izleme şansı bulsunlar” dedi.