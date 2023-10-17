Sporda yatırım hamlesi hız kesmiyor

Bursa’nın spor kenti özelliğinin güçlenmesi ve her gencin en az bir spor dalıyla ilgilenmesi amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine olan desteğini yeni tesislerle de sürdürüyor. Gençlere sporu sevdirmek, daha sağlıklı ortamlarda spor yapmalarına imkan sağlamak amacıyla İnegöl’ün Cerrah Mahallesi’ne resmi maçların da oynanabileceği sentetik çim halı saha, 4 adet soyunma odası, 125 kişilik seyirci tribünü ve çevre düzenlemeleriyle modern bir tesis kazandırıldı. Cerrah Spor Kulübü başta olmak üzere bölge gençlerine hizmet verecek tesis, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekilleri Mustafa Varank ve Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Cerrah Spor Kulübü Başkanı Recep Okumuş, bölge sakinleri ve sporcu gençlerin katıldığı törenle hizmete açıldı.

Disiplinli, dürüst, ahlaklı…

Spor tesisinin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl'de futbol başta olmak üzere birçok spor branşıyla alakalı çok önemli bir altyapı olduğunu ancak yeni tesisler yapmak gerektiğini söyledi. Bu nedenle sadece İnegöl’de değil il genelinde tesisleşmeye büyük önem verdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Bizim spordan aldığımız şu. Herkes futbolcu olacak diye bir kaide yok. Türkiye'de 50 civarı profesyonel kulüp var. Çarparsanız 25-30’la dört bin civarı profesyonel futbolcu var. BAL ligini de koysanız 5-6 bin kişidir. Bizim çocuklarımızın ahlaklı, disiplinli, dürüst, sporun disipliniyle yetişmiş insanlar olmaya ihtiyacı var. Farklı farklı takımlarda oynayabilir, önemli değil. Bizim vatanına, milletine, bayrağına, atasına, dinine, diyanetine saygılı nesiller yetiştirmek gibi bir zorunluluğumuz var. Biliyoruz ki spor bu manada çok önemli bir araç ve biz bu manada altyapıyı güçlendirmeye çalışıyoruz. Cerrah Mahallemizin de önemli bir beklentisi vardı. Kısa bir süre önce tamamlandı. Bundan sonra kendi planlamaları içerisinde resmi maçlar da oynayabilecek. Cerrah zaten hareketli bir noktamız. İnanıyorum ki burası da bir çekim merkezi olacak. Hayırlı olsun” dedi.

Üçlü ve güçlü

Gerek bakanlıkların desteği gerekse de belediye ve şehir imkanlarıyla Bursa’da dokunmadıkları nokta kalmadığını ifade eden Başkan Aktaş, “1060 mahallenin her bir köşesinde bir şantiyemiz vardır diye düşünüyorum. Arı gibi çalışıyoruz. Bu bazen bir spor tesisi, bu bazen bir restorasyon, bazen bir altyapı çalışması, bazen farklı bir fiziki yatırım oluyor. Tabii takdir edersiniz ki bizim sınırsız bir bütçemiz falan yok. Bunları yaparken eldeki kaynakları en iyi şekilde kullanıyoruz. Hani diyorlar ya AK Partili belediyelere daha pozitif ayrımcılık yapılıyor. İstanbul, Bursa'nın 5 katı, İstanbul Belediyesi'nin, Bursa Belediyesi'ne göre geliri 8 kat. Çünkü şirket merkezleri, İstanbul'da olması hasebiyle vergi gelirleri daha fazla. Kişi başı payda bizim 4’üncü sırada olmamız gerekirken, Bursa Belediyesi olarak 18’inci sıradayız. Ama ağlamıyoruz. Yalın belediyecilik yapıyoruz. Kaynaklarımızı arttırmaya çalışıyoruz. Proje üretiyoruz. Allah'a hamdolsun. Bakanlarımız ve milletvekillerimizin de destekleriyle yatırımlarda hız kesmiyoruz. Yerel seçimlerde ‘üçlü olsun, güçlü olsun’ diyorduk. İlçe, il ve Ankara olarak. Bu gücü Bursa’mız için en iyi şekilde kullanıyoruz” dedi.

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Bizim kuralımız: Çok çalışmak

Bursa Milletvekili Mustafa Varank da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan öğrendikleri kuralın, çok çalışmak olduğunu hatırlatarak, “Bizim bildiğimiz iş çalışmak. Hizmet etmek, yatırımlara vesile olmak. Hemşehrilerimizin varsa sıkıntılarını gidermek ve şehirlerimizi, ilçelerimizi abat edebilmek. İşte bunun için büyük bir gayret gösteriyoruz. Merkezi hükümetimizle, belediyelerimizle elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bakınız şöyle güzel bir spor tesisini görünce insan gurur duyuyor ve mutlu oluyor. Burası ‘dış mahalle’ demiyoruz. Buradaki hemşehrilerimizin böyle bir ihtiyacı var. Biz bu yatırımı yaparsak gençlerimiz, çocuklarımız istifade eder diye düşünüp işte bu yatırımı hayata geçiriyoruz. Bu anlayışla da yolumuza devam edeceğiz. Ben inanıyorum ki buradaki genç kardeşlerimiz, çocuklarımız bu sahayı beğendiler. Allah belediye başkanlarımızdan razı olsun. Bu güzel sahanın ilçemize, şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da Büyükşehir Belediyesi’nin gayretleriyle Cerrah’a çok güzel bir eser kazandırıldığını belirterek, “Daha önce İnegöl Belediyesi olarak Alanyurt bölgemizde güzel benzer bir eser kazandırmıştık. Bu ikinci sahamız oldu. Şimdi inşallah yine ihtiyaç olan alanlarda bu tür sahaların çoğaltılması için çabalamaya devam ediyoruz. Başta Cerrah mahallemizin kıymetli evlatları olmak üzere evlatlarımız buraya gelecekler, spor yapacaklar, bedensel ve kişisel gelişimlerini burada sağlamış olacaklar. Ben tabii bu güzel eserin mimarı Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Cerrah Spor Kulübü Başkanı Recep Okumuş da yıllardır özlemle bekledikleri tesisleri bölgeye kazandırdıkları için Başkan Aktaş’a teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesilerek, Cerrah Spor Tesisleri hizmete açıldı.