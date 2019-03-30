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Sporcuların nasıl beslenmesi gerektiği anlatıldı

Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından düzenlenen ‘’Sporcu Beslenmesi’’ konulu konferansta, dengeli bir diyetin hastalanma ve sakatlanma riskini minimuma indirdiği vurgulandı.

30 Mart 2019 Cumartesi 14:19
Sporcuların nasıl beslenmesi gerektiği anlatıldı

Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından düzenlenen ‘’Sporcu Beslenmesi’’ konulu konferansta, dengeli bir diyetin hastalanma ve sakatlanma riskini minimuma indirdiği vurgulandı.


Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fadime Eroğlu’nun Ömer Yıldız Yerleşkesi’nde gerçekleştirdiği konferansa Trabzonspor Kulübü Diyetisyeni Hüseyin Saral konuşmacı olarak katıldı.


Saral, konuşmasında spor kulüplerinin, beslenme sistemi hakkında bir planlamasının olması gerektiğine işaret ederek, ‘’Spor kulüplerinin, beslenme sistemi hakkında bir planlamasının olması oldukça önemlidir. Sezon öncesinde yemek menüleri, ergojenik ürün kullanımının planlaması ve temini, sporcu fiziki raporları, periyodik yağ ölçüm tarihleri vb. bunların hazır olması gerekir. Her sporcunun gelişimi , genetik yapısı, fiziksel uygunluğu, kas-yağ dengesi, performans grafikleri, ayrı ayrı takip edilmelidir’’ dedi.



Sakatlık durumunda beslenme


Sakatlık durumunda beslenmenin önemine işaret eden Saral, ‘’Hiç istenilmeyen bir şey varsa o da sakatlıktır. Maalesef alışılmış beslenme modelinde değişiklik yapılmazsa, sakatlık döneminde kilo ve yağ değerlerinde artış gözüküyor. Yeterli ve dengeli bir diyet, hastalanma ve sakatlanma riskini minimuma indirirken, sakatlanma sonrasında toparlanma süresini kısaltır. Eğitim oldukça önemli. Sporcu bilinçli olmak ve performansını artırmak için beslenme hatalarından kaçınmak zorundadır. Bunun için bilgi birikimi yeterli düzeyde olmalıdır’’ diye konuştu.


Konferansın sonunda Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fadime Eroğlu, Diyetisyen Hüseyin Saral’a plaket takdim etti.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 14:19
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