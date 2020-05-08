Sporcular evde çalışıyor, federasyonlar online takip ediyor

ANKARA (AA) - FATİH GAZİOĞLU - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir çok milli sporcu evlerinde çalışmalarına devam ederken bağlı bulundukları federasyonlar da sporcuları 'online' çalışma ve programlarla destekliyor.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Kovid-19'a karşı birçok federasyon sportif faaliyetlere ilişkin çeşitli önlemler aldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, başta evde kalan sporcular olmak üzere herkesin spor yapmasını sağlamak amacıyla birçok federasyon, milli sporcu ve antrenör evden çalıştıkları teknikleri canlı yayınla sosyal medya üzerinden paylaşıyor.





- Wushuda online antrenman





Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, milli sporcuların Avrupa ve dünya şampiyonalarına online antrenmanlarla hazırladıklarını söyledi.

Sporcuların evlerinde antrenmanlarını sürdürdüklerini anlatan Akyüz, "Biz de kendilerine online antrenman desteği veriyoruz. Her gün akşam belirlenen saatte bir antrenör veyahut mili sporcu olan bir dünya şampiyonumuz ekran karşısında diğer sporcularımıza antrenman yaptırıyor. Bunu izleyen sporcularımızda aynı egzersizleri tekrarlamak suretiyle antrenmana eşlik etmiş oluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Wushu kung fu, aikido, wing chun, kyokusin ve jeet kune do branşlarında hazırlanan egzersiz programı, federasyonun resmi Instagram hesabı ve YouTube üzerinden yayın yapan "Wushu Türk TV" kanalından takip edilebiliyor.





- Türkiye Yüzme Federasyonu sporcularına online eğitim verdi





Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, evde kalan sporculara yönelik online eğitimler verdiklerini söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Başkan Yalçın, yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle evlerinde kalan sporcuları desteklemeye yönelik birtakım çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Teknik ve idari ekibin yoğun bir tempoyla evlerinden çalıştığını aktaran Erkan Yalçın, "Bu kapsamda sporcularımıza yönelik çok sayıda online söyleşi ve eğitimler gerçekleştirdik. Amacımız bu süreci kulüplerimizle birlikte en verimli şekilde geçirmekti. Bunu da başardığımızı düşünüyorum." dedi.





- Türkiye Judo Federasyonu antrenmanları online takip etti





Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, sporcularına yönelik online antrenmanlar verdiklerini söyledi.

Başkan Sezer Huysuz, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan sporcuların, antrenman eksikliklerini video konferansla tamamladıklarını belirtti.

Salgın nedeniyle birçok spor faaliyetinin askıya alındığını anımsatan Huysuz, "Biz de sporcularımızın antrenman eksikliklerini video konferansla tamamlama yoluna gittik. Onlarla düzenli iletişim halindeyiz. Sporcularımız hocalarının verdiği programa göre antrenmanlarını yapıyor. Bu çalışmalar da antrenörleri tarafından düzenli olarak video konferans üzerinden denetleniyor. Amacımız sporcularımızın performanslarını koruması." ifadelerini kullandı.





- Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Yönetim Kurulu, video konferans yöntemiyle toplandı





TAF Başkanı Fatih Çintimar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alan nisan ayı olağan yönetim kurulu toplantısını online olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Federasyon olarak tüm çalışmalarını video konferans yoluyla yaptıklarını anlatan Başkan Çintimar, "Gerek aylık teknik kurul toplantılarımız, gerekse de sporcuların takibi ve antrenman programlarını online gerçekleştirdik. Çalışmalarımızı bir süre daha online sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.





- Milli kickboksçular da evlerinde online antrenman yapıyor





Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, milli sporcuların online antrenmanlarla evlerinde çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Antrenörleri aracılığıyla sporcularla sürekli iletişim halinde olduklarını kaydeden Kayıcı, "Sokağa çıkmanın tehlikeli olduğu bu süreçte kick boks camiasını zinde tutmak için çeşitli video konferanslar yaptık. Sporcularımıza gerekli her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Antrenörlerimiz sporcuları için evde uygulanacak programlar yaparak süreci faydalı hale getirmeye çalıştı. İptal edilen şampiyonalar yarın başlayacakmış gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.





- Türkiye Karate Federasyonu evden kata yarışmaları düzenledi





Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, evden kata yarışmaları düzenlediklerini belirterek, "İlk olarak Gaziantep ilimizde düzenlemeye başladık. Şimdi de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ümitler ve gençler kategorisindeki sporcuların evlerinden katılabileceği bir turnuva organize ediyoruz. Youtube'dan canlı yayınlanacak bu turnuvanın birinci tur maçları ise 15 Mayıs Cuma günü oynanacak." yorumunda bulundu.