Sporcu bursu ne kadar? Sporcu bursu nasıl alınır? Hangi bölümü kazanan sporculara burs verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da 'Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan spor bölümlerinde okuyan öğrencilere burs müjdesini vererek şunları söyledi: “Spordaki başarılarımızı artırmak için hayata geçirdiğimiz en önemli projelerden biri sporcu eğitim merkezidir. Toplam 1671 sporcu yetiştiriyoruz. Sporcularımıza hem faaliyet gösterdikleri spor dalı hem dersleri için özel eğitimler veriyoruz. Her başarı önemlidir. Ancak başarının kendisi kadar, başarının emeğin, kalitenin takdir edilmesi de önemlidir. Başarılı sporcularımızın emeklerini zayi etmemek için farklı destek programlarını devreye aldık. Sporcularımızın uluslararası aladaki başarılı arttıkça ailelerin çocuklarını spora yönlendirme şevki artıyor. Gençlik geleceğin tohumu, istikbalimizin teminatıdır. Hepimizin görevi gençlerimize hayallerini gerçekleştirecekleri bir ortam sağlamaktır. Sporcu bursu ile belirli başarı kriterlerini sağlayan genç sporcularımız, kazandıkları bölümlerde yüzde 100 burslu şekilde okuyabilecekler.”

Sporcu bursu nasıl alınır?