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Spor yaparken bacağını mazgala sıkıştırdı, yardıma itfaiye koştu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde basketbol sahasında futbol oynayan gençlerden biri sahada açık halde bulunan mazgala bacağını sıkıştırdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:23:31 -
Spor yaparken bacağını mazgala sıkıştırdı, yardıma itfaiye koştu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde basketbol sahasında futbol oynayan gençlerden biri sahada açık halde bulunan mazgala bacağını sıkıştırdı. Kendi imkanlarıyla sıkıştığı yerden bacağını kurtaramayan genç için itfaiye kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.


Manisa’nın Turgutlu ilçesinde basketbol sahasında top oynayan bir gencin ayağı saha kenarında açık halde bulunan mazgala sıkıştı.


Olay Turgutlu’nun Ergenekon Mahallesinde bulunan Turgutlu Şehit Tolga Artuğ Gençlik Merkezinin bahçesinde bulunan basketbol sahasında meydana geldi. Basketbol sahasında spor yapan genç karanlıkta saha kenarında açık halde bulunan yaklaşık 50 santimetre derinliğindeki mazgala sıkıştı. Yaklaşık yarım saat kendi imkanlarıyla sıkıştığı yerden kurtulamayan gencin arkadaşları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı itfaiye ekipleri gencin bacağının sıkıştığı yeri genişleterek genci kurtardı. Kurtarma operasyonu sonrası top oynayan gençler itfaiye ekiplerini alkışladı. Bacağı mazgala sıkışan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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