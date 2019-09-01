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Spor Toto Akademi Elit U19 Ligi 3.Hafta

İstikbal Mobilya Kayserispor U-19 takımı ligin 3.

01 Eylül 2019 Pazar 16:00
Spor Toto Akademi Elit U19 Ligi 3.Hafta

İstikbal Mobilya Kayserispor U-19 takımı ligin 3.haftasında oynadığı maçta Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam ediyor.


Sarı-Kırmızılılar geride kalan 3 haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı ve 7 puan topladı.


Stat: Kadir Has Dış Saha


Hakemler: Alim Kandemir xx, Furkan Ulu xx, Turan Çelik xx


İstikbal Mobilya Kayserispor U-19: Doğan Alemdar xxx, Barış Emirhan Doğan xxx, Ahmet Kürşat Kılıç xxx, Osman Can Çötür xxx, Erden Tomarza xxx, Chukwuemeka Gabriel Kalu xxx, Taner Gümüş xxx, Süleyman Okçu xxx, Anthony Chıgaemezu Uzodımma xxx, Ercan Çiftçi xxx, Selahattin Seyhun xxx


Galatasaray U-19: Berk Balaban x, Bozan Uymaz x, Mustafa Yiğit Turgut x, Işık Kaan Arslan x, Metehan Baltacı x, Güney Gençel x, Ferhan Evren x, Mustafa Kapı x, Mustafa Fettahoğlu x, Atalay Babacan x, Süleyman Luş x


Goller: 84 dk ve 90+4 dk Anthony Uzodımma (İstikbal Mobilya Kayserispor U-19)

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 16:00
  1. doğa

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