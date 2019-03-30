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Spor Toto 1. Lig’de 27. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto 1.

30 Mart 2019 Cumartesi 12:53
Spor Toto 1. Lig’de 27. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.


Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemleri duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 1. Lig’de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:



2 Nisan Salı


16.00 K.Karabükspor - Adanaspor: Turgut Doman


16.00 Altınordu - Osmanlıspor: Bülent Birincioğlu


19.00 İstanbulspor - Eskişehirspor: Hakan Ceylan


19.00 Gençlerbirliği - Boluspor: Çağdaş Altay



3 Nisan Çarşamba


16.00 Balıkesirspor - Giresunspor: Ümit Öztürk


16.00 Gazişehir Gaziantep - A. Afyonspor: Alper Çetin


16.00 Hatayspor - B. Elazığspor: Kadir Sağlam


19.00 A. Denizlispor - Altay: Sarper Barış Saka

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 12:53
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