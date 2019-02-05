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Spor spikeri kansere yakalandığını açıkladı

Spor spikeri Emre Gönlüşen, kansere yakalandığını açıkladı. Tedavi sürecinin devam ettiğini belirten Gönlüşen'e sosyal medyadan destek mesajları geldi.

05 Şubat 2019 Salı 11:13
Spor spikeri kansere yakalandığını açıkladı

Ünlü spor spikeri Emre Gönlüşen, yaklaşık 3 ay önce kansere yakalandığını açıkladı. Tedavi sürecinin iyi geçtiğini belirten Emre Gönlüşen'e sosyal medyadan destek mesajı yağdı.

NTVSpor'dan BeIN Sports'a transfer olan maç spikeri Emre Gönlüşen kanser hastalığına yakalandığını açıkladı.

Kötü haberi 3 ay önce aldığını belirten Emre Gönlüşen, 4 Şubat Dünya Kanser Günü hashtagini kullanarak "Bugün #4SubatDünyaKanserGünü yaklaşık 3 ay önce hasta olduğumu öğrendim, tedavi sürecim iyi bir şekilde devam ediyor ve bir kez daha anladım ki şu dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yok. Kimseyi üzmeye, kırmaya değmez hayat esprilerle daha güzel hatta benimkilerle bile" mesajını paylaştı.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 11:13
  1. Emre Gönlüşen
  2. Emre Gönlüşen kansere yakalandı

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