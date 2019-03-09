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Spor sayesinde madde bağımlılığından kurtuldu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Umut Temel, atletizm sayesinde madde bağımlılığından kurtuldu.

09 Mart 2019 Cumartesi 10:46
Spor sayesinde madde bağımlılığından kurtuldu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Umut Temel, atletizm sayesinde madde bağımlılığından kurtuldu. Başarıdan başarıya koşan Temel, 4 yılda katıldığı müsabakalarda 50 madalya ve 2 kupa kazandı.


Mezopotamya Mahallesi’nde hayatını sürdüren 18 yaşındakimilli atlet Umut Temel, yanlış arkadaşlıklar nedeni ile uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Bir süre sonra bağımlılıktan kurtulmak isteyen Temel, kendini spora verdi. Bağımlılıktan sıyrılmak için atletizm sporuna yönelen Temel elde ettiği başarılarla mili takıma kadar yükseldi. 2014 yılında başladığı atletizmle kötü alışkanlıklardan da kurtulan Temel, şimdi başarıdan başarıya koşuyor.



İmkansızlıklar nedeni ile spor yapamadı


Yaşadıkları ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan milli atlet Umut Temel, arkadaşları yüzünden madde kullanmaya başladığını söyledi. Temel, "Ondan sonra işte benim bazı arkadaşlarım da sporcuydu. Arkadaşlarım spor yaparken benim de hevesim vardı. O zaman ben okuldan çıkarken ayakkabı boyacılığı yapıyordum. Bizim imkanlarımız olmadığı için spor yapamıyordum. Okuldan çıkarken eve para getirmek için çalışıyordum. 4 yıldır spor yapıyorum, 2 defa Balkan şampiyonu oldum. Türkiye rekortmenini oldum. Türkiye 2.’si oldum. İstanbul’da Türkiye şampiyonasında 3 bin metrede Türkiye rekorunu kırdım. 4 yıl içerisinde 50 madalya 2 kupa aldım. En son başarım, İzmir’de yapılan yarışmada Balkan seçmesinde Türkiye ikincisi oldum. Milli takıma yine seçildim. Şimdi Yunanistan’da yarış yapılacak. Orada bayrağımı dalgalandırabilmek için elimden geleni yapacağım. Hedefim orada 1. olmak, İstiklal Marşı’mızı okutmak" dedi.



Anne oğluyla gurur duyuyor


Milli atletin annesi Hatice Temel, oğlu ile gurur duyuyor. Anne Temel, "Allah Halil İbrahim Erkan hocamızdan razı olsun. Onun sayesinde oğlum milli bir sporcu oldu. Maddi durumumuz iyi olmadığı için zorluklarla oğluma baktım. Şimdi onun bu başarısını görünce gururlanıyorum. İnşallah oğlum bu yarışa da gidecek ve Türkiye bayrağını dalgalandıracak inşallah. Orada İstiklal Marşı’nı okuyacak" diye konuştu.


Temel 20 Nisan’da Yunanistan’da yapılacak olan Balkan şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 10:46
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