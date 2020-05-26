Spor salonları ne zaman açılacak? | Spor salonlarının açılacağı tarih
Spor salonları açıldı mı? Koronavirüs salgını sebebiyle sosyal mesafenin korunmasının zor olduğu yerler haftalar önce kapatıldı. Normalleşme adımları atılırken pek çok kişi "Spor salonları açıldı mı?" , "Spor salonları açılır mı?" , Haziran ayında spor salonları açılıyor mu?" , "Spor salonları ne zaman açılır?" , "Spor salonlarının açılacağı tarih belli mi?" , "Spor salonları hangi gün açılıyor?" konularını araştırıyor. İşte, spor salonlarının açılacağı tarih.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüse karşı önemli bir mücadele veriliyor. Türkiye’de ilk vaka 10 Mart’ta tespit edildi. Vakaların tespitinin ardından sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı okullar, sinemalar, tiyatrolar, kafeler, restoranlar, AVM’ler ve spor salonları kapatıldı. 11 Mayıs’ta ise ülkemizde normalleşme adımları atılmaya başlandı. Bu kapsamda AVM’ler, kuaförler, berberler ve mağazalar açıldı. Pek çok vatandaş ise spor salonlarının ne zaman açılacağını araştırıyor. İşte, detaylar.
Spor salonları ne zaman açılacak? | Spor salonlarının açılacağı tarih
Haftalardır kapalı olan spor salonlarının ne zaman açılacağı merak konusu. Spor salonlarının sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları şartıyla açılacağı tarih netleşecek. Spor salonlarının haziran ayının son haftasında açılması planlanıyor.