Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüse karşı önemli bir mücadele veriliyor. Türkiye’de ilk vaka 10 Mart’ta tespit edildi. Vakaların tespitinin ardından sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı okullar, sinemalar, tiyatrolar, kafeler, restoranlar, AVM’ler ve spor salonları kapatıldı. 11 Mayıs’ta ise ülkemizde normalleşme adımları atılmaya başlandı. Bu kapsamda AVM’ler, kuaförler, berberler ve mağazalar açıldı. Pek çok vatandaş ise spor salonlarının ne zaman açılacağını araştırıyor. İşte, detaylar.

Spor salonları ne zaman açılacak? | Spor salonlarının açılacağı tarih

Haftalardır kapalı olan spor salonlarının ne zaman açılacağı merak konusu. Spor salonlarının sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları şartıyla açılacağı tarih netleşecek. Spor salonlarının haziran ayının son haftasında açılması planlanıyor.