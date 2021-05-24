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Yaşam Spor salonları ne zaman açılacak?
Yaşam

Spor salonları ne zaman açılacak?

Spor salonlarının ne zaman açılacağına ilişkin son dakika araştırmaları devam ediyor. Spor salonlarının ne zaman açılacağına ilişkin son dakika araştırmaları devam ediyor. Spor salonları ne zaman açılacak, tarih açıklandı mı? 1 Haziran 2021 Pazartesi spor salonları açılacak mı? İşe detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-05-24 16:08:00 -
Spor salonları ne zaman açılacak?

Spor salonları ne zaman açılacak sorusu netlik kazanıyor. Türkiye'de 29 Nisan akşamı başlayan tam kapanma döneminin sona ermesi ile kademeli normalleşme başladı.

Spor salonları ne zaman açılacak?

Spor salonlarının da 1 Haziran'a kadar kapalı olacağı açıklanmıştı. Kademeli normalleşme kapsamında 1 Haziran'da spor salonlarının açılması bekleniyor.

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, - İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

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