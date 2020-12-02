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Gündem Spor salonları kapatıldı mı? | Spor salonlarına kısıtlama var mı?
Gündem

Spor salonları kapatıldı mı? | Spor salonlarına kısıtlama var mı?

Spor salonları çalışıyor mu? | Koroavirsüs salgını sebebiyle 20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde yeni kısıtlamalar uygulanmaya başladı. Sokağa çıkma kısıtlamalarının yanı sıra bazı işletmeler geçici olarak kapatıldı. Nisan-temmuz ayları arasında kapalı olan spor salonlarının yine kapanıp kapanmadığı merak ediliyor. Spor salonları kapatıldı mı? | Spor salonları saat kaçta açılıyor? | Spor salonları kapanış saati | Spor salonları açık mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-02 11:10:00 -
Spor salonları kapatıldı mı? | Spor salonlarına kısıtlama var mı?

Spor salonları çalışıyor mu? | Koronavirüs salgınında bulaş zincirinin kırılması, vaka sayılarının kontrol altına alınması için pek çok yeni tedbir uygulanmaya başladı. Milyonlarca kişi kararlar doğrultusunda spor salonlarının açık olup olmadığını araştırıyor. Spor salonları ne zaman açılacak?

Spor salonları kapatıldı mı? | Spor salonlarına kısıtlama var mı?

30 Ekim Pazartesi günü Kabine Toplantısı yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları 83 milyona duyurdu. Alınan kararlar arasında spor salonlarıyla ilgili bir madde olup olmadığı merak ediliyor. Spor salonları koronavirüs tedbirlerine uyarak hizmet vermeye devam edecek. Ancak yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkları faaliyetlerini durdurdu.

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