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Yaşam Spor salonları açıldı mı?
Yaşam

Spor salonları açıldı mı?

31 Mayıs tarihli Kabine Toplantısı sonrası spor salonlarının açılıp açılmayacağı merak konusu oldu. Sorunun cevabı 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak yeni normalleşme planıyla belli oldu. Peki, Spor salonları açıldı mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-01 18:41:00 -
Spor salonları açıldı mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından Kademeli Normalleşme dönemi 1 Haziran'da sona eriyor. Tam kapanma kararlarının ardından yayınlanan genelgeye göre spor salonlarının 1 Haziran'a kadar hizmete ara vereceği duyurulmuştu. Peki, 1 Haziran'dan sonra spor salonları açıldı mı?

Spor salonları açıldı mı?

Erdoğan, yeni Kabine toplantısında alınan normalleşme kararlarını duyurdu. Buna göre, ''Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek. Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir.'' dedi.

Genelgede konu hakkında; ''Kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir.'' ifadeleri yer aldı.

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