Spor Hukuku kitabı çıktı!
AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan’ın sosyal medya hesabı üzerinden “Spor Hukuku” kitabının çıktığını duyurdu.
YENİ AKİT ANKARA
AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile yazarı olduğu “Spor Hukuku” kitabının çıktığını duyurdu. Kitap Adalet Yayınevi internet sitesinde 102 TL’den satılıyor.
Özkan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sn @RTErdogan’ın destek ve kararlılığı ile hayata geçirdiğimiz “7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonu Kanunu” çerçevesinde bilimsel ve hukuki verilerle, özenle hazırladığımız “Spor Hukuku” kitabımız çıktı. Hayırlı olsun” dedi.