  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ASELSAN FIRAT-M60T tank: Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı! Stratejik öneme sahip

Yeni dolandırıcılık yöntemi peydah oldu! ‘Gördüğümde ben bile tedirgin oldum’

Eğer başarılı olunsaydı… ‘6-8 Ekim, Demirtaş’ın Öcalan’a darbe girişimiydi’

Mete Kakavan dün o takımın formasıyla maça gitti! Taraftarlar ayağa kalktı

Erdoğan önerdi! İsmi böyle değiştirilebilir

Çatıya güneş enerjisi kurdular! Şimdi elektrik satıyorlar... Kazandıkları para şaşkına çeviriyor

Elektrikli piyasası kızışıyor! TOGG rakiplerine fark attı

Türkiye’de sadece tek ilde yetişiyor! Gaza basıldı seri üretim başlıyor

Bakın hangi ülkeden gönderilmiş! Turgut Özal’a yazılan sır mektup ortaya çıktı

Terör destekçisi partiler kapatılsın
Kültür - Sanat Spor Hukuku kitabı çıktı!
Kültür - Sanat

Spor Hukuku kitabı çıktı!

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan’ın sosyal medya hesabı üzerinden “Spor Hukuku” kitabının çıktığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 17:24:00 -
Spor Hukuku kitabı çıktı!

YENİ AKİT  ANKARA

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile yazarı olduğu “Spor Hukuku” kitabının çıktığını duyurdu. Kitap Adalet Yayınevi internet sitesinde 102 TL’den satılıyor.

Özkan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sn @RTErdogan’ın destek ve kararlılığı ile hayata geçirdiğimiz “7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonu Kanunu” çerçevesinde bilimsel ve hukuki verilerle, özenle hazırladığımız “Spor Hukuku” kitabımız çıktı. Hayırlı olsun” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23