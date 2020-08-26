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Spor Spor dünyası bu iddiaya kilitlendi! Lionel Messi’nin gideceği takım açıklandı
Spor

Spor dünyası bu iddiaya kilitlendi! Lionel Messi’nin gideceği takım açıklandı

Barcelona’dan ayrılmak istediğini açıklayan Lionel Messi ile ilgili bomba iddia ortaya atıldı. Messi’nin Manchester City’e gideceği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 17:07:00 - 2020-08-26 17:09:44
Spor dünyası bu iddiaya kilitlendi! Lionel Messi’nin gideceği takım açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı alınan 8-2'lik tarihi yenilgi sonrası Barcelona karıştı.

La Liga devinin dünya starı Arjantinli Lionel Messi yenilgi sonrası açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli oyuncu yönetime ayrılmak istediğini duyurdu. Katalan ekibinin yönetimi Messi’yi ikna etmeye çalışsa da yıldız futbolcunun adı PSG, Juventus, Manchester City ile anıldı.

Pep Guardiola etkisi

Lionel Messi ile ilgili çarpıcı gelişme yaşandı. Brezilya basını ise Lionel Messi'yle ilgili çok konuşulacak iddia ortaya attı. Taraftarlar yıldız oyuncunun kalması yönünde seslerini yükseltirken Esporte Interativo’nun haberi spor gündemini sarstı.

Lionel Messi’nin adı Manchester City ile geçti.

Yıldız oyuncunun bu kararı almasında, eski hocası Pep Guardiola’nın etkili olduğu kaydedildi.

Öte yandan Messi’nin İngiltere ekibinin oyun stilini beğendiği öğrenildi.

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