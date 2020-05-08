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Spor

Spor camiası bu açıklamaya kilitlendi! Oyuncu değişikliği sayısı arttı

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 2020 yılı sonuna kadar yapılacak maçlarda takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 16:27:00 -
Spor camiası bu açıklamaya kilitlendi! Oyuncu değişikliği sayısı arttı

Koronavirüs mücadelesi kapsamında spor branşlarında alınan önlemler devam ediyor. Bazı ülkelerde vaka sayısı azalınca gevşeme planlarına maçların da başlamasını ekledi.

Sporcuların sağlığına ilişkin birçok açıklama gelirken bazı takımlar da antrenman için sahaya indi.

Koronavirüs sürecinde Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 2020 yılı sonuna kadar yapılacak maçlarda takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verileceğini açıkladı.

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