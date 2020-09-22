Spor camiası böyle tartışma görmedi! Fatih Altaylı perde arkasını Yeniakit'e anlattı: "Alkol şişede durduğu gibi durmuyor"

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Gazeteci Fatih Altaylı, spor spikerleri Ercan Taner ve Ersin Düzen ile yaşadığı tartışmayı yeniakit.com.tr'ye değerlendirdi.

Ercan Taner'in yayından sonra kendisini aradığını ve özür dilediğini belirten Altaylı, "Ercan Taner dün akşam kendisi ile ilgili hiçbir şey söylemediğim halde anladığım kadarıyla uzun süredir içki masasında olduğundan dolayı sarhoş sarhoş bazı paylaşımlar yapmış. Sonra bana telefon açarak özür diledi. Stüdyodaki bütün arkadaşlar da şahit. 'Sen benim canımsın' falan dedi. Tabii ki alkol şişede durduğu gibi durmuyor." dedi.

'Numarasını farkında olmadan gösterdim'

Ercan Taner'in telefon numarasını farkında olmadan ekrana gösterdiğini vurgulayan Altaylı, "Telefonumu ekrana 'beni aramıyor' diye göstermiştim. Kamera tam telefonumun ekranındayken bir anda arayınca istemeden numarasını göstermiş oldum." diye konuştu.

Ersin Düzen ile ilgili maaş iddiasının kendisine ait olmadığını ifade eden Fatih Altaylı, şunları söyledi:

"Benim söylediğim çok net. 'Hakkında bazı şeyler yazıldı. Ersin Düzen de bunlara bir cevap verir' dedim."

'Düzen'in maaşı TBMM KİT Komisyonu'nda konuşuldu'

"Ersin Düzen'in maaşı hakkındaki iddia bana ait değil. Bu iddia TBMM KİT Komisyonu'nda konuşulmuş. TBMM KİT Komisyonu'nda TRT'nin hesapları görülürken 'Ersin Düzen TRT'den aylık 400 bin lira maaş alıyor' deniliyor. Bu benim iddiam değil. Yazılmış bir konu ve ben yazılanlardan söylüyorum."

'Bu pislikler futboldan temizlensin istiyorum'

"Atilla Sertel KİT Komisyonu'nda 'TRT Ersin Düzen'e aylık 400 bin lira para ödemektedir' diyor. Bu para korkunç bir para. Bu paranın yarısı bile korkunç bir para. Bu işlerin geçmişi de oldu. Futbol enstitüsü müdürlerine bir dünya para ödendi. Gazeteciler kulüp başkanlarıyla yemeye içmeye gittiler. Bunlar bu işi pisletiyor. Ben de 'bu pislik olmasın' diyorum. Rıdvan da çıktı aynı söyledi."