0553 313 94 23

Spor Bilimleri Fakültesine Aşkaleli dekan

Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Antrenörlük Eğitimi Bölümü Spor Sağlık Anabilim Dalı Başkanı Prof.

22 Ağustos 2019 Perşembe 14:48
Spor Bilimleri Fakültesine Aşkaleli dekan

Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Antrenörlük Eğitimi Bölümü Spor Sağlık Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Taş, görevi yapılan devir-teslim töreni ile Prof. Dr. Bilal Gümüş’ten devraldı.


Aslen Erzurum Aşkaleli olan Prof. Dr. Murat Taş’ın ataması memleketinde de memnuniyetle karşılandı.


Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Pınar Güzel ve Doç. Dr. Kadir Yıldız, fakülte bölüm ve anabilim dalı başkanları, akademik ve idari personelin katılımıyla gerçekleşen törende konuşan Prof. Dr. Bilal Gümüş, Dekanlığı süresince özveri ile çalışan dekan yardımcılarına, Fakülte yönetiminin tüm kurullarına, akademik ve idari personele teşekkür etti ve Dekan Yardımcılığı görevini yürütüp Dekanlığa atanan Prof. Dr. Murat Taş’a yeni görevinde başarılar diledi.


Gümüş, “Üniversitemizin en başarılı akademik birimlerinden olan Spor Bilimleri Fakültesinin kazandığı ivmeyi, başta Dekan Prof. Dr. Murat Taş ve ekibi olmak üzere, Fakültenin tüm akademik ve idari kadrosunun daha iyi yerlere taşıyacağına inanıyorum” dedi.


Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Murat Taş ise, “Öncelikle beni bu göreve lâyık gören Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Ataç’a teşekkür ediyorum. Prof. Dr. Bilal Gümüş hocama bana ve Fakülteye katkılarından dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisi özellikle fakülteleşme sürecinde, bizlere gerek idari gerekse akademik olarak çok şey kazandırdı. Sahip olduğumuz tecrübe ile devraldığımız bayrağı, hep birlikte daha da yukarılara taşımak içinvar gücümüzle çalışacağız” dedi.


Prof. Dr. Murat Taş, hizmetlerinden dolayı Prof. Dr. Bilal Gümüş’e teşekkür etti ve teşekkür plâketi ile çiçek takdim etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 14:48
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cizre TSO’dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na ziyaret
    1. Cizre TSO’dan Dışişleri Bakanı..
    2. Kdz. Ereğli’de sel etkili oldu
    3. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, KKTC..
    4. Devrilen traktörün altında kalan..
    5. ABD Büyükelçiliği sosyal medyadaki..
    6. Bartın’da sağanak yağış taşkına neden..
    7. Derya Can Başkan Ercengiz’i Ziyaret..
    8. Esad rejim güçleri Han Şeyhun’a..
    9. Melikgazi’de ’Salça Günleri’ başlıyor
    10. Alparslan Kuytul davasında flaş gelişme!
    11. Johnson Almanlardan sonra Fransızları..
    12. ‘Bir İmparatorluk Mirası: Osmanlı..
    13. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
    14. Muğla'da turistlere yunus sürprizi
    15. Kayalıklardan düşen çoban askeri..
    16. Alanya’da koruma altındaki kum..
    17. Pendik’te kamyon ile minibüs çarpıştı:..
    18. Fethiye’deki yangın kısa sürede..
    19. Selçuklu Fotoğraf Sergisi açıldı
    20. Manavgat'ta denize giren kişi boğuldu
    21. ABD büyükelçiliğinden terör..
    22. Sakarya'dan 131 ülkeye ihracat!
    23. M3 para arzı arttı
    24. Spor Bilimleri Fakültesine Aşkaleli..
    25. Kozlu’da kuvvetli yağış sonrası heyelan
    26. Efeler’de pazaryerlerine yeni..
    27. Çaydanlık seti çaldığı mağazadan bu..
    28. Dehşet saçan eski astsubaya çelik..
    29. Merkez Bankası rezervleri
    30. Mardin’de hizmet atağı yeniden başladı
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal