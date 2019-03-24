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Spor Bakanı Kasapoğlu: “31 Mart’ta Türk ve İslam düşmanlarına en güzel dersi vereceğiz”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “İnşallah biz 31 Mart’taki vereceğimiz oylarla o haine ve o haninin destekçisi İslam düşmanlarına, Türk düşmanlarına en güzel dersi hep birlikte vereceğiz.

24 Mart 2019 Pazar 22:43
Spor Bakanı Kasapoğlu: “31 Mart’ta Türk ve İslam düşmanlarına en güzel dersi vereceğiz”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “İnşallah biz 31 Mart’taki vereceğimiz oylarla o haine ve o haninin destekçisi İslam düşmanlarına, Türk düşmanlarına en güzel dersi hep birlikte vereceğiz. O aziz şehitlerimizin bize vatan kıldığı bu aziz coğrafyayı hiç kimseye yar etmeyeceğiz” dedi.


31 Mart yerel seçimler kapsamında Kırıkkale’nin Hacılar beldesinde AK Parti adayı Menduh Bağrıaçık’a vatandaşlardan oy desteği isteyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Değerli kardeşlerim biliyorsunuz 31 Mart yerel seçim aynı zaman da önemli bir dönemeç niçin? Çünkü ülkemizin tökezlemesini isteyenler var, ülkemize diz çöktürmek isteyenler var, ülkemizin ilerlemesini kalkınmasını engellemek isteyenler var. Çünkü bu ülke Sayın Cumhurbaşkanımız liderimiz bu ülkenin dik duruşunu tüm dünyaya ispat etti. Ne dedi? Dünya 5’ten büyüktür dedi. Bu anlı şanlı bayrağın dalgalanmasını hazmedemeyenler var. İşte bunlara inat 31 Mart’a kadar çok çalışacağız. Elbette burada Memduh başka n bu işi bitirmiş hamd olsun. Ama biz bu işi daha yükseklerde tamamlamamız lazım. Çünkü o şer odaklarına güzel bir ders verelim. Ciddi bir Osmanlı tokadı atalım” dedi.


31 Mart yerel seçimlerinde Türk ve İslam düşmanlarına en güzel dersi vereceklerini kaydeden Spor Bakanı Kasapoğlu konuşmasını şu şekilde tamamladı:


“Bir hafta daha çalışacağız, çalınmadık kapı, sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmayacağız. Gönüller kuracağız. Mehmet Saygılı kardeşimizi Kırıkkale’de, Bağrıaçık başkanımızı Hacılar’da güçlü bir destekle başkan seçeceğiz. Biliyorsunuz ülkemizin düşmanları her yerde var. En son geçen hafta Yeni Zelanda’da ki Cami’deki Müslüman kardeşlerimizi şehit eden o hain bile Türkiye’yi diline dolamış. İnşallah biz 31 Mart’taki vereceğimiz oylarla o haine ve o haninin destekçisi İslam düşmanlarına, Türk düşmanlarına en güzel dersi hep birlikte vereceğiz. O aziz şehitlerimizin bize vatan kıldığı bu aziz coğrafyayı hiç kimseye yar etmeyeceğiz. Bunu da inşallah bugüne kadar sizlerle birlikte el ele, omuz omuza yürüyerek başardık. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde devletin milletin bu asil evlatlarının sevdalısı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalıştık, bundan sonra daha çok çalışacağız. Gençlerimiz için iş, aş üretmeye devam edeceğiz. Yarınlarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin o asil oylarıyla o temiz oylarıyla ve o temiz oylarıyla çalışmaya yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 22:43
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