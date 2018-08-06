Spor ayakkabılar neden koku yapar?

Uzun saatler boyunca havasız bir şekilde ayakta kalan spor ayakkabılar sıcağın da verdiği etkiyle ayakta terlemeye yol açacaktır. Terleyen ayaklar da kokuya neden olacak ve büyük bir rahatsızlığa sebep olacaktır. Bunun çözümü ise daha çok aynı ayakkabıyı uzun süre giymemekten kaynaklanacaktır. Aynı ayakkabının uzun süre giyilmemesi dönüşümlü olarak giyilmesi önerilir.

Çünkü aynı ayakkabıyı uzun süre giymek ayakkabı içine hava girişini azaltarak bakteriden kaynaklı koku oluşuma sebep olacaktır. Aynı zamanda bunun bir diğer çözümü ise spor ayakkabılarını çamaşır makinesinde yıkamak olabilir. Zaten böylesi bir yıkama spor ayakkabıların sahip olduğu en önemli avantajdır. Böylece koku yaptıkça yıkanması önerilebilir.

Spor ayakkabılarında kokuya neden olan bir başka faktör ise biyolojik kaynaklıdır. Bazı insanlar diğerlerine nazaran hızlı ve çok daha fazla terlemektedirler. İşte bu durumda kısa sürede dahi ayaklar çok çabuk terlemeye maruz kalabilir. Bunun yaşanmaması için ise ayaklar için özel olarak üretilmiş sprey, krem ve özellikle de pudraların kullanımı önerilebilir.

Spor ayakkabıların koku yapmasının bir diğer nedeni de çorapsız giyilmesidir. Çorapsız giyilen spor ayakkabılar çok hızlı bir şekilde kokuya neden olabilmektedir. Bu yüzden spor ayakkabı gibi lastik ayakkabıların çorapla giyilmesi tercih edilir. Özellikle de teri çeken özellikte ve de nemi hapseden nitelikte çorapların giyimi kokunu oluşumunu önemli derecede engelleyecektir.

NOT:

Kokan spor ayakkabının içerisinde parfüm sıkmak veya kolonya dökmek gibi yanlış uygulamaların yapılmaması gerekmektedir. Böyle bir durum spor ayakkabının hava alımını daha da zorlaştıracak hatta ayak sağlığını bile tehlikeye sokabilecektir.

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