THY - Konya
0553 313 94 23

Spor ayakkabılar neden koku yapar?

Spor ayakkabılar oldukça rahat ve spor parçalardır. Spor ayakkabıların koku yapmasının en sık rastlanılan nedenlerinden birisi uzun süre sıcak havada giyilmesidir.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 16:44
Spor ayakkabılar neden koku yapar?

Uzun saatler boyunca havasız bir şekilde ayakta kalan spor ayakkabılar sıcağın da verdiği etkiyle ayakta terlemeye yol açacaktır. Terleyen ayaklar da kokuya neden olacak ve büyük bir rahatsızlığa sebep olacaktır. Bunun çözümü ise daha çok aynı ayakkabıyı uzun süre giymemekten kaynaklanacaktır. Aynı ayakkabının uzun süre giyilmemesi dönüşümlü olarak giyilmesi önerilir.

Çünkü aynı ayakkabıyı uzun süre giymek ayakkabı içine hava girişini azaltarak bakteriden kaynaklı koku oluşuma sebep olacaktır. Aynı zamanda bunun bir diğer çözümü ise spor ayakkabılarını çamaşır makinesinde yıkamak olabilir. Zaten böylesi bir yıkama spor ayakkabıların sahip olduğu en önemli avantajdır. Böylece koku yaptıkça yıkanması önerilebilir.

Spor ayakkabılarında kokuya neden olan bir başka faktör ise biyolojik kaynaklıdır. Bazı insanlar diğerlerine nazaran hızlı ve çok daha fazla terlemektedirler. İşte bu durumda kısa sürede dahi ayaklar çok çabuk terlemeye maruz kalabilir. Bunun yaşanmaması için ise ayaklar için özel olarak üretilmiş sprey, krem ve özellikle de pudraların kullanımı önerilebilir.

Spor ayakkabıların koku yapmasının bir diğer nedeni de çorapsız giyilmesidir. Çorapsız giyilen spor ayakkabılar çok hızlı bir şekilde kokuya neden olabilmektedir. Bu yüzden spor ayakkabı gibi lastik ayakkabıların çorapla giyilmesi tercih edilir. Özellikle de teri çeken özellikte ve de nemi hapseden nitelikte çorapların giyimi kokunu oluşumunu önemli derecede engelleyecektir.

NOT:

Kokan spor ayakkabının içerisinde parfüm sıkmak veya kolonya dökmek gibi yanlış uygulamaların yapılmaması gerekmektedir. Böyle bir durum spor ayakkabının hava alımını daha da zorlaştıracak hatta ayak sağlığını bile tehlikeye sokabilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 16:44
  1. sağlık
  2. kadın
  3. kadın aile
  4. pratik bilgiler
  5. ev işleri zayıflatır mı
  6. ev işleri
  7. spor ayakkabı temizliği
  8. spor ayakkabı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'dan iki yaşlı kadına sürpriz! Gönülleri fethetti
    1. Erdoğan'dan iki yaşlı kadına sürpriz!..
    2. CHP'li muhaliflerden ilk açıklama!
    3. Yabancı şirketler Türkiye'ye akın etti!
    4. ABD'de bir ilk! Müslüman kadın da..
    5. CHP idamın önünde de takoz olma derdinde
    6. Ardahan'da su birikintisine giren..
    7. Mersin'de örnek uygulama! Araçları..
    8. Merkez Bankası'ndan kritik döviz..
    9. Termik santralde korkunç ölüm! Başını..
    10. TFF'de deprem! Görevinden resmen ayrıldı
    11. BBP lideri Destici'den Çavuşoğlu'na..
    12. CHP'den kritik açıklama: Kurultay..
    13. Yufkalı rulo köfte nasıl yapılır?
    14. Dolar/TL kurunda yeni rekor!
    15. Türk Askeri Özbek muhafızları eğitiyor!
    16. Müslüman kadın ABD'yi sallıyor! Eğer..
    17. Evde susamlı çubuk kraker nasıl yapılır?
    18. İtalya'da skandal uygulama!..
    19. Ali Bulaç Şarlatan Adnan’a yaptığı..
    20. Yolda yürürken bacağından vuruldu
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    ‘Erdoğan’ı bitireceğiz’ dediler, kendileri bitti
    ‘Erdoğan’ı bitireceğiz’ dediler, kendileri bitti