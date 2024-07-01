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Gündem SP'li Mahmut Arıkan CHP’yi kınarken araya AK Parti'yi sıkıştırdı! Arıkan'dan Özel iftira
Gündem

SP'li Mahmut Arıkan CHP’yi kınarken araya AK Parti'yi sıkıştırdı! Arıkan'dan Özel iftira

Yeniakit Publisher
2024-07-01 01:01:00 -
SP'li Mahmut Arıkan CHP’yi kınarken araya AK Parti'yi sıkıştırdı! Arıkan'dan Özel iftira

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mahmut Arıkan, CHP lideri Özgür Özel'i kınarken araya AK Parti'yi de katmadan edemedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Hamas'a terör yakıştırması yaptığı için eleştiren Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, yine Özel'in iftirasını kullanarak araya AK Parti'yi de kattı.

Arıkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail’le gemi ticareti yapanlarda, Hamas terör örgütüdür diyenlerde yanlış yapmaktadır. Gün, Filistin’de yaşanan katliama karşı ikili tavır takınma günü değil yaşananlar karşısında kayıtsız şartsız Filistin’in yanında olma günüdür." ifadelerini kullandı.

Gemi iftirasını Özel ortaya attı

CHP lideri Özel, "yakınlarınızın, arkadaşlarınızın, yakın çevrenizin, siyaset arkadaşlarınızın, destekçilerinizin gemileri, İsrail ile Türkiye limanları arasında mekik dokuyacak." sözleriyle iftira atmıştı. Aynı iftiraya Arıkan da sarılmış oldu.

Saadet Partisi'nin başına geçmesi bekleniyor
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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mahmut Arıkan, SP Genel Başkanlığı için güçlü bir aday olarak biliniyor.

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