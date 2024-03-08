SPK'dan 37 internet sitesine erişim engeli! İşte o siteler
SPK, 37 internet sitesine erişimin engellenmesi için işlem başlattığını kendi internet sitesi üzerinden yaptığı resmi açıklama ile duyurdu.
SPK, 37 internet sitesine erişimin engellenmesi için işlem başlattığını kendi internet sitesi üzerinden yaptığı resmi açıklama ile duyurdu.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye'de yerleşik kişilere yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırmak için kullanılan 37 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığını duyurdu.
SPK, söz konusu internet sitelerinin, yasalara aykırı şekilde kaldıraçlı işlem imkanı sunduğunu ve yatırımcıların yüksek risk altında bırakıldığını tespit etti.
Öte yandan SPK tarafından engellenecek 37 internet sitesinin listesi de kurumun internet sitesinde yayınlandı.
Ayrıca SPK, yatırımcıların yasalara aykırı şekilde faaliyet gösteren internet siteleri üzerinden işlem yapmamaları konusunda uyarıda bulundu. Yatırımcıların, işlem yapmadan önce SPK'nın internet sitesinden lisanslı aracı kurumların listesini kontrol etmeleri ve lisanssız aracı kurumlardan uzak durmaları tavsiye edildi.
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Erişim engeli getirilen internet siteleri şu şekilde:
https://olivemarkets213com
https://my.olivemarkets213com
https://www.xmfxplatformcom
https://my.xmfxplatformcom
https://my.xmcnbrokercom
https://www.xmcnbrokercom
https://www.fxproglobal.investments
https://eosprime17com
https://web10.tradersxnet
https://acc21.eosprimeio
https://www.tr-hfmtrade.online
https://my.tr-hfmtrade.online
https://arosinvest10.com
https://sca.arosinvest10.com
https://wt.arosinvest10.com
https://siruscapital11.com
https://wt.siruscapital11com
https://sca.persyatirim10.com
https://wt.persyatirim10.com
https://alcyatirim9.com
https://acc10.alcyatirim.app
https://web9.alcyatirimtrader.com
https://hunmarkets13.com
https://wt.hunmarkets13.com
https://sca.hunmarkets13.com
https://acc26.fedyatirim.io
https://fedmenkuldegerler13.com
https://www.xcmyatirim25.com
https://acc26.xcmyatirim.io
https://web20.xcmyatirimtrader.com
https://www.glyatirim21.com
https://web19.glyatirimtrader.com
https://acc21.glyatirim.io
https://mobile7.tradersx.net
https://web10.ioyatirim.com
https://secure26.balansfx.online
https://sardismarkets22.com