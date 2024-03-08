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Teknoloji SPK'dan 37 internet sitesine erişim engeli! İşte o siteler
Teknoloji

SPK'dan 37 internet sitesine erişim engeli! İşte o siteler

Yeniakit Publisher
2024-03-08 10:43:00 -
SPK'dan 37 internet sitesine erişim engeli! İşte o siteler

SPK, 37 internet sitesine erişimin engellenmesi için işlem başlattığını kendi internet sitesi üzerinden yaptığı resmi açıklama ile duyurdu.

SPK, 37 internet sitesine erişimin engellenmesi için işlem başlattığını kendi internet sitesi üzerinden yaptığı resmi açıklama ile duyurdu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye'de yerleşik kişilere yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırmak için kullanılan 37 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

SPK, söz konusu internet sitelerinin, yasalara aykırı şekilde kaldıraçlı işlem imkanı sunduğunu ve yatırımcıların yüksek risk altında bırakıldığını tespit etti.

Öte yandan SPK tarafından engellenecek 37 internet sitesinin listesi de kurumun internet sitesinde yayınlandı.

Ayrıca SPK, yatırımcıların yasalara aykırı şekilde faaliyet gösteren internet siteleri üzerinden işlem yapmamaları konusunda uyarıda bulundu. Yatırımcıların, işlem yapmadan önce SPK'nın internet sitesinden lisanslı aracı kurumların listesini kontrol etmeleri ve lisanssız aracı kurumlardan uzak durmaları tavsiye edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erişim engeli getirilen internet siteleri şu şekilde:

https://olivemarkets213com

https://my.olivemarkets213com

https://www.xmfxplatformcom

https://my.xmfxplatformcom

https://my.xmcnbrokercom

https://www.xmcnbrokercom

https://www.fxproglobal.investments

https://eosprime17com

https://web10.tradersxnet

https://acc21.eosprimeio

https://www.tr-hfmtrade.online

https://my.tr-hfmtrade.online

https://arosinvest10.com

https://sca.arosinvest10.com

https://wt.arosinvest10.com

https://siruscapital11.com

https://wt.siruscapital11com

https://sca.persyatirim10.com

https://wt.persyatirim10.com

https://alcyatirim9.com

https://acc10.alcyatirim.app

https://web9.alcyatirimtrader.com

https://hunmarkets13.com

https://wt.hunmarkets13.com

https://sca.hunmarkets13.com

https://acc26.fedyatirim.io

https://fedmenkuldegerler13.com

https://www.xcmyatirim25.com

https://acc26.xcmyatirim.io

https://web20.xcmyatirimtrader.com

https://www.glyatirim21.com

https://web19.glyatirimtrader.com

https://acc21.glyatirim.io

https://mobile7.tradersx.net

https://web10.ioyatirim.com

https://secure26.balansfx.online

https://sardismarkets22.com

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