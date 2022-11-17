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Ekonomi SPK, iki şirketin bedelsiz sermaye artırımını onayladı! SPK haftalık bülteni
Ekonomi

SPK, iki şirketin bedelsiz sermaye artırımını onayladı! SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret AŞ ve Mazhar Zorlu Holding AŞ'nin bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 20:27:00 - 2022-11-17 20:31:08
SPK, iki şirketin bedelsiz sermaye artırımını onayladı! SPK haftalık bülteni

Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 2 milyar 600 milyon lira, Q Yatırım Holding AŞ'nin 1 milyar lira, Ulusal Faktoring AŞ'nin 270 milyon lira, Koç Finansman AŞ'nin 410 milyon lira, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'nin 40 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verildi.

Osmanlı Portföy Yönetimi AŞ'nin, Osmanlı Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi talebinin, Neo Portföy Yönetimi AŞ Simya I Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin, Gri Portföy Yönetimi AŞ’nin Gri Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fon’un kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanması kararlaştırıldı.

Kurul, @_Analizci_ Twitter hesabı üzerinden KORDS payına ilişkin olarak takipçilerine alım veya tut tavsiyesi verdikten hemen sonra mülkiyetinde bulunan KORDS paylarını satması sebebiyle Kadir Koçak'a idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

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Yorumlar

Dadaş

Mndrs tekstilede yetkililer bir baksın 2021 kasım ayında hisse satış kararı alan şirket bu satıştan vaz geçmiş ve sanki sonsuz yetkiymiş gibi 3 gündür blok satış koyarak eski spk iznine istinaden satış yapıyor dur diyende çıkmadı.Bu zor günlerde küçük yatırımcıyı perişan eden hisseye güveni yıkan bu firma hakkında işlem yapılmayacakmı.
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