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Ekonomi SPK haftalık bülteni
Ekonomi

SPK haftalık bülteni

Kurul, Şekerbank'ın 702 milyon liralık bedelli sermeye artırımı, Türkiye İhracat Kredi Bankası'nın 5 milyar lira ve Mogan Enerji Yatırım Holding AŞ'nin 235 milyon liralık borçlanma aracı başvurularını onayladı -SPK, Salix Yatırım Holding AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda şirkete 46 bin 958 liralık idari para cezası verilmesine karar verdi

Yeniakit Publisher
2020-10-28 17:17:42 -
SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Şekerbank'ın 702 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Şekerbank'ın 702 milyon liralık bedelli sermeye artırımı, Türkiye İhracat Kredi Bankası'nın 5 milyar lira ve Mogan Enerji Yatırım Holding AŞ'nin 235 milyon liralık borçlanma aracı başvurularını onayladı.

Kurul, Halk Varlık Kiralama AŞ'nin 2 milyar liralık "Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası" ile Pasha Yatırım Bankası Maygold Varlık Finansmanı Fonu'nun 45 milyon liralık "Varlığa Dayalı Menkul Kıymet" ihraçlarına da onay verdi.


- İdari para cezaları


SPK, Salix Yatırım Holding AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda şirkete 46 bin 958 liralık idari para cezası verilmesine karar verdi.

San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ (SANEL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, Ahmet Semih Yıldırım'a 38 bin 308 lira, Ahmet Çoltu'ya 49 bin 359 lira ve Yusuf Kürşad Uzal'a 2 milyon 37 bin 917 lira idari para cezası veren Kurul, ayrıca Rabia Abdülkadiroğlu'na @Borsabenimisim kullanıcı adlı Twitter hesabı üzerinden Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ, Euro Kapital Yatırım Ortaklığı İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama AŞ, Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri AŞ paylarına ilişkin olarak takipçilerine alım veya tut tavsiyesi verdikten hemen sonra mülkiyetinde bulunan payları satması eylemi sebebiyle 1 milyon 175 bin lira idari para cezası verdi.


- Suç duyuruları


SPK, hileli davranışlarla kişilerin aldatılması ve başka kişiler zararına olmak üzere kendisine veya başkasına yarar sağlanması nedeniyle Abdulhalik Demir hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasında yapılan inceleme sonucu Seyhan Sürme, Aykut Sürme, Rahime Sürme, Selçuk Sürme, Bedirhan Sürme, Seçkin Sürme ve Seçil Sürme hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar veren Kurul, yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 25 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasını da kararlaştırdı.

Kurul, ihraççıların içsel bilgilere erişimi olan kişiler listelerini güncellemeleri ve güncelliğini sağlamaları gerekmekte olup, gerekli güncellemeleri yapmayan ihraççılar hakkında idari yaptırım uygulanacağını da bildirdi.

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