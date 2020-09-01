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Ekonomi SPK haftalık bülteni
Ekonomi

SPK haftalık bülteni

Yeniakit Publisher
2020-09-01 20:45:55 -
SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İzmir Demir Çelik Sanayi AŞ pay piyasasında 21 Ağustos 2020 - 31 Ağustos 2020 döneminde meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda Ali Gürsu hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul İzmir Demir Çelik Sanayi AŞ pay piyasasında 21 Ağustos 2020 - 31 Ağustos 2020 döneminde meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, Telegram adlı sosyal medya uygulamasındaki “Borsa Tatlıcısı” adlı grup üzerinden İzmir Demir Çelik Sanayi AŞ pay piyasasına ilişkin olarak, İzmir Demir Çelik Sanayi AŞ pay fiyatının geleceği düzeye ilişkin afaki hedefler ve şirket hakkında yanıltıcı açıklamalarla şirketin payına talep oluşturmak suretiyle yalan, yanlış, yanıltıcı nitelikteki paylaşımlarla yatırımcıları yönlendirerek menfaat temin etme amacı güttüğü ve bu eylemleriyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun "Piyasa dolandırıcılığı" başlıklı 107'inci maddesinin 2'inci fıkrasında sayılan fiilleri işlediğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle Ali Gürsu hakkında 2 Eylül 2020 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

SPK, "Bu çerçevede, paylara ilişkin olarak sosyal medya ve iletişim sistemleri üzerinden yapılan telkinlerin ve yatırım tavsiyelerinin, belirli bir grup tarafından gerçekleştirilen piyasayı dolandırıcı işlemlere hizmet etme amacını taşıyabileceği, "Borsa Tatlıcısı" ve benzeri sosyal medya gruplarına dahil olan yatırımcıların, bu grupları yönlendiren kişiler tarafından işlenen suçlara iştirak kapsamında sorumluluklarının doğabileceği hususunun yatırımcılara bir kez daha hatırlatılmasında fayda görülmektedir." açıklamasında bulundu.

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