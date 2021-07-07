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Ekonomi SPK dolandırıcılara ceza yağdırdı
Ekonomi

SPK dolandırıcılara ceza yağdırdı

32 gerçek ve bir tüzel kişinin işlemlerinde piyasa dolandırıcılığı makul şüphesi bulunması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 6 ay işlem yasağı cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 21:29:00 -
SPK dolandırıcılara ceza yağdırdı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 32 gerçek ve bir tüzel kişinin işlemlerinde piyasa dolandırıcılığı makul şüphesi bulunması nedeniyle 6 ay işlem yasağı uygulanacağını açıkladı.

SPK bültenine göre kurul, Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. (SNGYO) pay piyasasında 27.05.2021-06.07.2021 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, 32 gerçek ve bir tüzel kişi hakkında piyasa dolandırıcılığı makul şüphesi bulunması nedeniyle 6 ay işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

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